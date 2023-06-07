Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Şenol Güneş konuştu!
Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Şenol Güneş konuştu. İşte Güneş'in beraberliğin ardından sözleri...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.06.2023- 22:58
İşte Güneş'in beraberliğin ardından sözleri...
Bütün olarak kazanmamız gerekiyordu ancak oyun olarak düşündüğümüzün altındaydık. Rakibimizi kutlamak lazım. Biz de eksikliğimizi görmüş olduk. Taraftarın bu kadar destek olduğu bir maçta, 2 puan kaybederek 2.'lik üzüntüsü yaşadık. Tatile böyle gitmek benim için üzücü. Yine de oyuncuları başarılı sayıyorum
Atiba'nın vedası. Kaybettiğimiz 2 puan. Cenk'in sakatlığı. Kötü bir gün oldu. Hüzünle ayrılıyoruz bu geceden.