BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanarak ligi ikinci sırada tamamlamak istiyor. Beşiktaş - Giresunspor maçı öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Müsabakayı beIN SPORTS 1'de şifresiz izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Omar, Umut, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf.

SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.

Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.

KARTAL'IN İÇ SAHA KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü.

Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

ARTHUR MASUAKU SON MAÇTA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemiyor. Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı kadroda bulunmuyor.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu.