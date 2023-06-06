Beşiktaş'a UEFA Konferans Ligi'nde dev rakipler! Eğer 3. bitirirse...

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde sezonu 2. tamamlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Kara Kartal'ın muhtemel rakipleri ise sıralamadaki yerine göre büyük oranda değişecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 09:30