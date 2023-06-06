Beşiktaş tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. F.Bahçe'nin G.Saray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi.
Beşiktaş'a UEFA Konferans Ligi'nde dev rakipler! Eğer 3. bitirirse...
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde sezonu 2. tamamlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Kara Kartal'ın muhtemel rakipleri ise sıralamadaki yerine göre büyük oranda değişecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2023- 09:30
Siyah-beyazlılar yarın akşam Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli.
Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın haberine göre işte o farklar: