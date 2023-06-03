Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etti. Mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekibin golcü ismi Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK TOSUN'UN SÖZLERİ:

Çok yoruldum, Beşiktaş için elimden geleni yaptım. İki gol daha atabilirdim. Takım olarak iyi oynadık, daha fazla gol atabilirdik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Beş golle kazanmak mutlu ettik. İyi dinlenip, çarşamba günkü maça hazırlanacağız. İkincilik şansımız var, onu kovalayacağız.