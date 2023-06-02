Sezon başında yine bir Premier Lig ekibi olan Wolverhampton'dan kadroya katılan oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde yer alıyor.
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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sergilediği futbolla dikkat çeken Romain Saiss için İngiliz ekipleri takibini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Faslı oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İşte transfere dair son gelişmeler... BJK SPOR HABELRERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.06.2023- 09:28
Sezon başında yine bir Premier Lig ekibi olan Wolverhampton'dan kadroya katılan oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde yer alıyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği biliniyor.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre, 20 yıl sonra yeniden Devler Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United, Faslı stoperi listesine aldı.