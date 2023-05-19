GÖZLER GÜNEŞ'IN ONAYINDA

Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.



