Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

