Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, menajerler de siyah-beyazlı kulübe oyuncu üzerine oyuncu önermeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Beşiktaş'a sürpriz öneri! İşte o isim
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kartal gelecek yıl için stoper hattına takviye yapma peşindeydi. Birçok isimle temas halinde olan siyah beyazlılara, menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Uzun zamandır sağ stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri daha geldi.
Fotomaç'ın haberine göre menajerler, Premier Lig'den düşen Southampton'un Hırvat stoperi Duje Caleta-Car'ı siyah-beyazlılara önerdi.