"İKİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı hoca sözlerine şöyle devam etti: "Başarımızın temelinde de zaten bu faktör yatıyor. Farkı açıyoruz ama zamana oynamıyoruz. Kazanma duygusu hep üst seviyede. Bu da beni çok mutlu ediyor. Her yönümüzle iyi bir ekibiz. Tabii ki önümüzde bir hedef var. İkinci olmak istiyoruz. Kalan iki maçımızı da kazanarak sezonu noktalamayı hedefliyoruz. Bunu başaracak gücümüz fazlasıyla var. Tabii ki rakibimizin maçları da bizi yakından ilgilendiriyor."