Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak alkışları toplayan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş takım ruhuyla engelleri aştıklarını söyledi.
Beşiktaş'ta başarının sırrı ortaya çıktı! Şenol Güneş...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelişiyle takım başka seviyeye yükseldi. Siyah-beyazlılar son 12 karşılaşmada 11 galibiyet beraberlik elde etti. İşte o başarının sırrı... BJK SPOR HABERİ
"TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ
Milliyet'e konuşan siyah-beyazlı hoca, "Beni en çok mutlu eden göreve geldiğim günden itibaren taraftarımızın verdiği destektir. Şu an bana ve takıma çok güveniyorlar. Bunlar güzel şeyler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
"HER OYUNCU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Kadrodaki tüm futbolcuların iyi niyetle çalıştıklarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Takım olma yolunda çok önemli adımlar attık. Biz her maça kazanma arzusuyla çıkıyoruz. İyi bir takım olduğumuzu zaten biliyorum. Her oyuncu benim için çok değerli.