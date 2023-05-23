Beşiktaş'ta Nathan Redmond krizi!

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond'un durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz futbolcu siyah-beyazlı ekipte devam etmek isterken, yönetim de oyuncuyu 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre; ancak asıl sorunu Nathan Redmond'un eşinin ısrarla İngiltere'ye geri dönmek istemesi. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu da biliniyor.