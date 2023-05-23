Beşiktaş'ta Nathan Redmond krizi!
Denayer adım adım Beşiktaş'a! Transfer...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1 DAKİKADA OMUZ GELİŞTİRME💪🏼
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Nathan Redmond krizi! Beşiktaş'ta Nathan Redmond krizi! 00:44
Denayer adım adım Beşiktaş'a! Transfer... Denayer adım adım Beşiktaş'a! Transfer... 00:41
Beşiktaş'a bedava stoper! Yönetim düğmeye bastı... Beşiktaş'a bedava stoper! Yönetim düğmeye bastı... 00:28
Cimbom'dan Ada çıkarması! Erden Timur 3 yıldızın peşinde Cimbom'dan Ada çıkarması! Erden Timur 3 yıldızın peşinde 00:18
Fenerbahçe'de Wilfried Zaha gelişmesi! Batshuayi... Fenerbahçe'de Wilfried Zaha gelişmesi! Batshuayi... 00:09
Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu 00:04
Daha Eski
Bruno Petkovic gelmeye hazır Bruno Petkovic gelmeye hazır 23:41
Nenad Bjelica konuştu! Nenad Bjelica konuştu! 23:07
Fırtına evinde coştu! Fırtına evinde coştu! 23:07
Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! 23:07
Akyazı'da gol VAR'a takıldı! Akyazı'da gol VAR'a takıldı! 23:07
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! 23:07
SON DAKİKA