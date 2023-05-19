Beşiktaş Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı!
Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Kartal'dan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, başarılı futbolcusu Cenk Tosun ile 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 12:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 12:41
Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi.
Kartal, yıldız golcüsü Cenk Tosun'la 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı.
İki taraf arasında önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öğrenildi. Bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 16 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.