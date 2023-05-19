Beşiktaş Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı!

Beşiktaş Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı!

Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Kartal'dan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, başarılı futbolcusu Cenk Tosun ile 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 12:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 12:41