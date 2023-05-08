Son oynanan Antalya maçına 11'de başlayan ancak vasat performansı yüzünden 45'te oyundan alınan Alexandru Maxim'le yola devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş yeni isimler üzerine yoğunlaştı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Maxim'in yerine gelecek
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda gözler forvet arkası pozisyonuna çevrildi. Alexandru Maxim ile yola devam etmeyi düşünmeyen Kartal, dünyaca ünlü yıldız için hareteke geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Konu ile ilgili de İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Takvim'in AS'tan derlediği haberde, Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü.
Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.