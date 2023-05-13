Kulübüyle iki senelik daha sözleşmesi bulunan Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon euro bonservis ödeyen İngiliz ekibinin kapıyı 5 milyon euro'dan açması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise Stephan El Shaarawy'i bonsercisi elinde olduğu için bir adım önde tuttuğu, ancak Djenepo için de tüm şartların zorlanması için yönetime rapor sunduğu ifade edildi.