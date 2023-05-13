Şenol Güneş yönetiminde yükselişte bir dönemde olan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile yardım maçında kozlarını paylaşacak. Geliri tamamen deprem bölgesine bağışlanacak olan müsabaka öncesinde heyecan dorukta. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sabah FC - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir ivme kazanan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah FC - Beşiktaş maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanacak.

SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

BİLETLER TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükenmişti.