Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Siyah-beyazlılarda Umut Meraş, dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE UMUT MERAŞ'IN SÖZLERİ:

Tabii ki düğün olması takımdaşlığı arttırdı. Arkadaşlarım yanımdaydı. Kısa bir eğlence yaptık. Bugün maça odaklıyız. Bugün inşallah kazanıp, takım düğün hediyesi verecek bana. Taraftarımız yanımızda olacak. Çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz.

Takımdaşlığımız çok iyi. Maçın önemini anlatmaya gerek yok. Tek hedefimiz galibiyet alıp, sonrasında kalan maçları kazanmak.