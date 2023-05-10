ASİST CANAVARI



Profesyonel kulüp kariyerinde 172 resmi karşılaşmaya çıkan Mike Tresor, bu periyotta rakip fileleri 32 kez havalandırmayı başarırken, 51 de asist yaptı ve toplamda 83 gole direkt olarak katkı sağladı. Belçikalı genç yıldız kariyerinde en çok Genk formasını (76) giyerken, Belçika temsilcisiyle çıktığı bu karşılaşmalarda 8 gol attı, 30 da asist yapmayı başardı.