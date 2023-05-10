Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Birçok mevkii için arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılar, sezon başından bu yana eksiklik yaşadığı 10 numara için yoğunlaşmış durumda.
TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıla, 10 numara pozisyonuna takviye için harekete geçmişti. Kartal, Şenol Güneş'in de çok beğendiği o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Şenol Güneş için de olmazsa olmaz mevki 10 numara. Yönetim birçok isimle temasa geçerken, takımına kesinlikle kaliteli bir 10 numara isteyen tecrübeli çalıştırıcının Belçika'nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor için "Onu listenin ilk sırasına koyalım" dediği öğrenildi.
ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticilerin bu doğrultudaki ilk hedefi, Genk formasını terleten Mike Tresor oldu. Burundi asıllı genç futbolcu, Belçika Milli Takımı'nın birçok genç takımında forma giydi.