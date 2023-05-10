Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaşlı yıldız İspanya yolcusu! O rakamı gözden çıkardılar
Beşiktaş'ta sezon sonu takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusuna İspanya yolu gözüktü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40
Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte çıkışa geçen genç oyuncu için Avrupa'nın birçok kulübü Beşiktaş'ın kapısını çalmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın 9 maçlık galibiyet serisinde başı çeken Portekizli oyuncu için birçok maça gözlemci gönderildi.