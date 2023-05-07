BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Wout Weghorst kararı! Transfer...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılardan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a giden Wout Weghorst ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız golcünün sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollandalı forvet hakkında kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 06:40