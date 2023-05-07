Ara transferde Manchester United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst, Ada'da aradığını bulamadı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Wout Weghorst kararı! Transfer...
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılardan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a giden Wout Weghorst ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız golcünün sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollandalı forvet hakkında kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.05.2023- 06:40
Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de ağları havalandıramayan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden kiralık gelme durumu olduğu İngiliz basınında yazılıyor.
Ancak siyah-beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil.