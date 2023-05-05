Beşiktaş'ın Fabio Borini aşkı yeniden alevlendi.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Fabio Borini ile prensip anlaşmasına vardı!
Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabio Borini ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 06.05.2023- 00:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 00:41
Devre arasında da İtalyan yıldızı kadrosuna katmaya çalışan ancak sonuç alamayan siyah-beyazlılar transferde yeniden devreye girdi.
Karagümrük'teki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için harekete geçen Kara-Kartal, görüşmeleri ilerletti.