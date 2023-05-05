SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Fabio Borini ile prensip anlaşmasına vardı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Fabio Borini ile prensip anlaşmasına vardı!

Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabio Borini ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 00:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 00:41