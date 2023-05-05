Galatasaray derbisi sonrası yaşananlara değinen başkan Çebi, asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın şantajlara maruz kaldığı belirtti. Ayrıca G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt veren Çebi, "Koalisyon diyor. Ne koalisyonu? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Galatasaray maçıyla ilgili mecburi açıklamalarımız olduğu için bu basın toplantısını düzenledik. Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Biz bunun doğru olmadığını açıkladık. Bizim bir şey yapmadığımızı karşı tarafın bilmesine rağmen, karşı taraf hakemi etki altına almak için bunu yaptığını söyledik. Ahmet Nur Çebi, 'TFF'den Ali Şansalan'ı istedi' diye bir söylem vardı, bu yanlıştı.

"DERBİ HAKEMİNE G.SARAY BASKISI YAPILDI"

Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle, primle maç almak ve maç vermek yok! Tüm diğer kulüp başkanları ve yöneticileri de bunu iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı.

Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık.

"ŞANTAJLARA MARUZ KALDI"

Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız.

"SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA BİZE SALDIRDILAR"

Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız.

"TACİZLERLE DOĞRU YOLA GETİRMEK..."

Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil.

ÇEBİ'DEN "KİMSİN SEN!" TEPKİSİ

Metin Öztürk'ün açıklamalarını gördüm, bu iki yüzlülüktür. 'Babası, Dursun Özbek'i aradı' diyor. Bu yalan. Dursun Özbek aradı! 'Başkan konuşur, konu kapanır' diyorsun, peki sen neden konuşuyorsun? İşiniz bittiyse sen neden konuşuyorsun? Kimi densizlikle suçluyorsun? Kimsin sen?"

"ALİ KOÇ DAHA DOĞMADAN..."

Eray Yazgan diye bir Genel Sekreter, Koç ailesinin bizimle ilgili sponsorluğuyla ilgili konuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı. Şirketin başında olan Rahmi Koç. Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuştur. Bizim için de çok da değerli bir insandır. Bizim, Koç ailesiyle olan ilişkimiz 1957 senesinden bu yana devam etmektedir. Ali Koç ile ilişkimiz, Koç ailesi ile alakasız. Sadece başkanlık düzeyindedir.

ÇEBİ'DEN DURSUN ÖZBEK'E: BUNLARA GEREK YOK!

"Karşı kıyı" diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Sayın Dursun Özbek, ekibinize de söyleyin bu söylemlere gerek yok.

14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz. Bizim çok şükür Galatasaraylı sponsorumuz yok, olmayacak.

"F.BAHÇE VE G.SARAY KOALİSYON KURDU"

Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir. O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı. Biz tek başımızaydık.

"TFF BU İŞİ ÇÖZEMİYOR"

Bu iş MHK ile çözülmeyecek! 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani. Belki siz yanlış atama yaptığınız için sizin değişmeniz gerekir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor.

"LİGİN TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim. Tescili bu şekilde kabul etmiyorum. Nokta.

ÇEBİ, G.SARAY VE F.BAHÇE'YE SESLENDİ: HANGİ HAKLA ŞİKAYET EDİYORSUNUZ?

Ali Şansalan en iyi hakemlerden biri. Halil Umut Meler'i en kritik maça atıyorsunuz! Bu adaletsizlik nasıl son bulacak? Bu arkadaşlar gitsin diyoruz, göndermiyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyonu bu hakemlerin geri gelmesini istedi. 19 kulüp hakemlere sallıyor, bir tek ben hariç. Siz istediniz bu hakemlerin kalmasını, şimdi hangi hakla şikayet ediyorsunuz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor. Konuşmanız gereken günlerde konuşmadınız, bugün konuşmayacaksınız. Bu ne lahana, bu ne perhiz.

"G.SARAY TROLL DÖNEMİ BAŞLATTI"

Galatasaray bir sektör yarattı. Evde oturuyorlar, troll olarak para kazanıyorlar. Benim troll hesaplarım yok. Diğerleri kullanıyor. Benim zaten trollere verecek param yok.

"TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Federasyon başkanı olmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Beşiktaş'ta emeklerim çok. Burada başkan olarak da daha yapacak işlerim var. Beşiktaş başkanı olarak devam etmek istiyorum.