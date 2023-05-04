Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist yapan Jackson Muleka, bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Beşiktaş'a transferde Jackson Muleka piyangosu!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Standard Liege'den 3.35 milyon Euro'ya transfer ettiği Jackson Muleka, ilk haftalarda skora katkı yapsa da düşüşüne engel olamadı. Demokratik Kongolu oyuncu siyah-beyazlılarda istenen performansı gösteremezken, 23 yaşındaki isme talipler olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sezona attığı gollerle iyi bir başlangıç yapan Muleka, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti.
Bekleneni verememesine rağmen Muleka birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.