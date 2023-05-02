Ligin 32. haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Sabah'a konuştu. İşte o röportaj...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş Aboubakar'la ne konuştu?
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Ligin tepesi alev aldı. Bunda önce Fenerbahçe, sonra da Galatasaray'ı yenerek payınız büyük. Kalan haftalarda hem kendi şansınızı hem de rakiplerinizin şansını nasıl yorumlarsınız?
Büyük takımların kendi arasındaki maçlar her zaman gündemin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü bir geçmiş var, bir dostluk var ve gelecekte de hep böyle olacak. Kazanıp, kaybetmek önemli ama sonuçta ne olacağı daha önemli ve en çok merak edilen konu. Bizim birbirimizle oynadığımız maçlar şampiyonlukla eşdeğer. Biz rakiplerimizi yendik ama şampiyonluk şansını henüz yakalayamadık. Ama geriden gelen bir takım olarak üçüncüyüz. Sonuçlardan mutluyuz ama bulunduğumuz yerden mutlu değiliz.
Beşiktaş'a farklı bir hava ve heyecan getirdiniz. Neyi değiştirdiniz? Başarıdaki sırrınız nedir?
Önce kendimi değiştirdim. Sonra etrafıma katkı yaptım. Ortaya prensipler koyduğunuz, bir disiplin sağladığınız zaman yol alırsınız. Ben burada tek başıma değilim. Beşiktaş Kulübü'nün bir yönetimi var. Benimle birlikte teknik kadroda görev yapan birçok isim var. Hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Taraftarlarımız var. Onlar da bu işin en büyük parçası. Hepimiz değişiyoruz ve gelişiyoruz. Başarının abartılı ve taşıyamayacağım bir şekilde benim üzerimden verilmesini doğru bulmuyorum. Bu beni mahcup ediyor, bunun altında eziliyorum. İşimi iyi yaptığım için memnunum. Ama dediğim gibi taşıyamayacağım şekilde, her şeyi benim üzerimden vermek yanlış. Bunların etkisi altında kalmamalı. Övgü hak edilenden fazla olunca, taşınacak yük değil. Bunu iyi idare etmeyi bilmek ve altında ezilmemek çok önemli.