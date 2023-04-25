Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlı yönetim, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularının boşluğunu doldurmak istiyor.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Norveçli kanat! Sözleşmesi...
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlı ekip N'koudou yerine kanat transferi yapacak olan Kartal, Norveçli yıldızın peşine düştü. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Bu isimlerin başından da Kevin N'Koudou geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in fazla forma şansı vermediği Kamerunlu sol kanadın boşluğu Norveçli yıldız isimle doldurulması planlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre yönetim, Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın yıldızı Mohamed Elyounoussi ile ilk teması kurdu.