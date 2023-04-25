Beşiktaş'ın son haftalardan yükselen yıldızı Nathan Redmond oldu.
Nathan Redmond Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond son haftalarda performansını yukarıya çekiyor. Yıldız futbolcunun yakaladığı ivme sonucunda geleceği merak konusuydu. Redmond açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.04.2023- 10:13
Fenerbahçe derbisine ikinci yarı girmesiyle birlikte adeta maçın seyrini değiştiren İngiliz futbolcu, sonra 5 maçta 7 gole katkı sağladı.
Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanan tecrübeli oyuncunun sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.