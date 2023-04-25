Devre arasında geldiği Beşiktaş'ta Wout Weghorst'u hemen unutturan Vincent Aboubakar, G.Saray'a bileniyor. Sabah'ın haberine göre Kamerunlu oyuncu daha önce de zaman zaman bireysel çalışmalar yaptığı Belçika'daki özel antrenörünü bir kez daha İstanbul'a davet etti. F.Bahçe maçı öncesinde de yine özel bir hazırlık yapıp o karşılaşmada takımın en dinamik ismi olan ve bir de gol bulan Aboubakar, pazar günü oynanacak derbiye kadar yine ekstra idmanlar yapacak. 31 yaşındaki forvet, bu kez kendi taraftarı önünde G.Saray ağlarını sarsıp takımını şampiyonluk yolunda yeniden devreye sokmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in RedmondAboubakar-Cenk üçlüsünden G.Saray savunmasını sürekli tedirgin etmesini ve kanat bekleri üzerinde de baskı kurmasını bekliyor.