Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan, teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte büyük bir ivme kazanan Beşiktaş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
BEŞİKTAŞ HABERLERLERİ: Atiba'nın alternatifi hazır! Transferde 2 rakip birden
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Beşiktaş gelecek yılların da transfer çalışmaları için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson'ın yerine takviye yapması beklenirken, bu bölge için aranan isim Fransa'da bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Gelecek hafta ligde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonlar için transfer çalışmalarına ise hız verdi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Atiba Hutchinson'ın yerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar...