Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan, teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte büyük bir ivme kazanan Beşiktaş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.