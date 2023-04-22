Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Son 9 karşılaşmasında 1 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, yükselişi sürdürmek istiyor. Ümraniyespor ise düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Ümraniyespor - Beşiktaş mücadelesi öncesi 11'ler belli oldu.

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Ümraniyespor: Henüz açıklanmadı.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar.

9 KARŞILAŞMADA 1 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı.

Ümraniyespor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.