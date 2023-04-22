Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Nathan Redmond, karşılaşmadan sonra konuştu.

İŞTE REDMOND'IN SÖZLERİ:

Lige alışmadan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum.

Kariyerimin öncesine bakarsanız sezon devam ederken bir karar vermiş değilim, şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız.

Umuyorum Fenerbahçe derbisinde yaptıklarımdan daha fazlasını Galatasaray derbisinde yapabilirim. Bir sihirli kürem yok, geleceği göremiyorum. Rakibimiz de, biz de kazanmaya çalışacağız. Savaş olacak. Önümüzde hazırlanmak için 1 hafta var. Olabildiğince hazırlanacağız.