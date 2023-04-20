Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi! Yaz kampına katılacak
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Yeni sezon planlamalarını sürdüren siyah beyazlılar, flaş bir yıldızın transferinde sona geldi. Kartal, uzun süredir peşinden koştuğu o ismin transferini bitirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Akşam'ın haberine göre Kartal, Mısır ekibi El Ahly'nin 26 yaşındaki ön liberosu Aliou Dieng transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-Beyazlılar, Mısır ekibine 2.5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki özel bonus maddeleriyle bu rakamın 3.5 milyon dolara çıkabileceği kaydedildi.