Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Beşiktaş'a transfer müjdesi! James Rodriguez...
Yeni sezon transfer planlamasına erkenden başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Olimpiakos'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan James Rodriguez'i gündemine almıştı. Kartal'a, Kolombiyalı yıldızın transferinde müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Orta saha arayışında olan siyah beyazlıların, Olimpiakos'tan ayrılan ve serbest konumda bulunan James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Transferde birçok rakibi olan Kartal'a müjdeli haber geldi.