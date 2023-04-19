Beşiktaş'ta Onur Bulut'un transfer edilmesinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Valentin Rosier oynatılmamasına isyan etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rosier gemileri yaktı! Ayrılık kapıda
Beşiktaş'ta devre arası yapılan transferler sonrası gözden düşen Valentin Rosier, gemileri yaktı. Onur Bulut'un takıma gelişi ile ilk 11'den kesilen sağ bek, teknik direktör Şenol Güneş'in tercihleri arasında bulunmuyor. Fransız oyuncunun geleceği açısından kritik bir karara varıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Takvim'in haberine göre Fransız sağ bekin bu konuyla ilgili Trabzonspor maçının soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş'le sorun yaşadığı öğrenildi.
Yedek kalmak istemeyen yıldız futbolcunun sezon sonunda Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılabileceği iddia ediliyor.