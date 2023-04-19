İTALYANLAR İSTİYOR

Cezayirli yıldız Ghezzal'in sakatlanmasının ardından performansı düşen ve formasını Onur Bulut'a kaptıran yıldız futbolcu ile İtalya Serie A takımlarından Monza'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. Çizme ekibinin sezon sonunda Fransız sağ beki için resmi teklif yapacağı ifade ediliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Rosier için 5 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.