Trabzonspor beraberliği sonrası zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta yönetim harekete geçiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Al-Ahly'den Muleka inadı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Jackson Muleka, performansı ile tepki topladı. Daha önce Al-Ahly'den Muleka için teklif alan siyah-beyazlı ekip, red cevabı vermişti. Ancak Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif yaptı. Kartal ise görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Beşiktaş'ta satılması ya da kiralanması planlanan Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.