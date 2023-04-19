BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Al-Ahly'den Muleka inadı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Jackson Muleka, performansı ile tepki topladı. Daha önce Al-Ahly'den Muleka için teklif alan siyah-beyazlı ekip, red cevabı vermişti. Ancak Suudi Arabistan ekibi yeni bir teklif yaptı. Kartal ise görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 06:40