Ayrıca Salih'ten de sık sık ceza sahasına koşu yapmasını isteyen tecrübeli teknik adam, bek oyuncularından da hücumlarda aktif olarak rol almasını talep etti. Beşiktaş ayrıca derbide büyük öneme sahip olacağı duran toplar için de hafta boyunca özel bir çalışma gerçekleştirdi.