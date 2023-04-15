Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Beşiktaş, Trabzonspor maçıyla serisini sürdürmek istiyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş Trabzonspor'u çözdü! İşte Kartal'ın zafer planı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçının taktiğini belirledi. Rakibinin eksiklerini belirleyen usta hoca, dev derbideki zafer planını hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu maçta tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Şenol Güneş, taktiğini de büyük oranda belirledi.
Fotomaç'ın haberine göre, rakibin eksik yönlerini analiz eden usta hoca, karşılaşmaya hücum presle başlayacak.