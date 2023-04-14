Süper Lig'de biri derbi olmak üzere son 5 maçını kazanıp müthiş bir yükselişe geçen Beşiktaş'ta tüm gözler bu hafta oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz 11! Trabzonspor karşısında...
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, zorlu deplasmanda sürpriz bir kadroyla sahaya çıkacak. İşte Güneş'in, Fırtına'yı yıkacak imha planı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11'i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir'in cezalı duruma düşmesi ve Cenk'in de sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.
Redmond kanat forvet
Fotomaç'ın haberine göre, savunma hattında Saiss-Colley ikilisi ile beklerde Masuaku ve Onur'u görevlendirecek olan Güneş, orta sahayı Salih-Gedson-Maxim üçlüsüyle kurmayı düşünüyor. Son haftaların formda ismi Redmond'u Cenk'in yeine sol kanat forvet olarak oynatmayı planlayan siyah beyazlı çalıştırıcı, sağ tarafa Ghezzal, ileride de Aboubakar'ı değerlendirecek.