Spor Toto Süper Lig'de üst sıralarda mücadele eden Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dele Alli beklenen performansı veremedi.
Flaş Dele Alli açıklaması! Camia ikiye bölündü
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Dele Alli hakkında yaptığı açıklama adeta camiayı ikiye böldü! Yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.04.2023- 13:01
İngiliz futbolcunun ayrılığı konuşulurken flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün yaptığı "Bonservisi olmazsa Dele Alli ile sözleşme yapabiliriz" açıklaması camiayı adeta ikiye böldü.