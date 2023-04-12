Beşiktaş Atletico Madrid CANLI İZLE | Beşiktaş - Atletico Madrid şifresiz CANLI İZLE (Hazırlık maçı)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan yardım maçında Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Beşiktaş - Atletico Madrid hazırlık maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 20:50