BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan yardım maçında Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların 11'i belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023- 20:24