Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların 11'i belli oldu.
BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Berkay, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka, Semih.
Atletico Madrid: Grbic, Doherty, Witsel, Marco, Reguilon, Kondogbia, Lemar, Barrios, Saul, Correa, Carlos.