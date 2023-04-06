Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Stephan El Shaarawy'nin son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş istiyordu! Roma'dan Stephan El Shaarawy kararı!
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde Roma'dan Stephan El Shaarawy bulunurken, İtalyan kulübü Mısırlı yıldız konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.04.2023- 13:57
Siyah-beyazlıların kanat adayları arasında öncelik verdiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olmasının ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Stephan El Shaarawy, performansıyla dikkat çekiyor.