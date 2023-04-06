Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.
Beşiktaş, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.