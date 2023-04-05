Beşiktaş yönetimi, kaleci Mert Günok'un sözleşmesini yenilemek istiyor.
TRANSFER HABERİ: Derbinin yıldızıydı! Beşiktaş sözleşmesini yeniliyor
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe zaferi sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kurmaylardan önemli bir hamle geldi. Yönetim, sarı lacivertlilere karşı harika bir performans gösteren o futbolcunun sözleşmesini yenileme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.04.2023- 06:40
F.Bahçe derbisinde 6 kurtarış yapan ve tarihi galibiyette önemli pay sahibi olan Mert bir kez daha takdir topladı.
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, A Milli Takım'a geri dönen başarılı kalecinin 2024'te bitecek sözleşmesini revize etmeyi düşünüyor.