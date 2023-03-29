Milli maçlar nedeniyle verilen arada, Avrupa transfer piyasası da hareketlendi.
TRANSFER HABERLERİ - Avrupa peşinde Beşiktaş devrede! Moise Kean transfer listesinde
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan siyah-beyazlı ekip gözünü Juventus'un yıldız ismi Moise Kean'e dikti. Golcü isme, Avrupa'dan ve Türkiye'den de talipler var. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 06:40
Türk takımlarıyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor.
Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcü Moise Kean'i satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi.