Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda yürüttüğü kadro değişim sürecini sezon sonunda da devam ettirecek.
Gedson Fernandes'e İngiliz talip! Almakta kararlılar
Beşiktaş, lig'de mücadelesini sürdürürken yıldız oyuncusuna sürpriz talip çıktı. Gedson Fernandes'e İngiltere ekibi kafayı takmış durumda. Portekizlı futbolcuyu almakta kararlılar. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.04.2023- 09:37
Takımdan sezon sonu ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belirlenirken bir oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.
Daha önceden Gedson Fernandes'e teklif iddiaları gelirken bu seferki talip İngiltere'den geldi.