Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.04.2023- 15:37
Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan basınına yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre İtalya Serie B takımlarından Frosinone teknik direktörü Grosso için Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü haberlerine yer verildi.
Haberin detayında iki yakın arkadaş olan Grosso ve Pirlo'nun İstanbul'da karşı karşıya gelebileceğine de yer verildi.