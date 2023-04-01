Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i derbi kafilesine dahil etmedi.
İki futbolcu, Onur Bulut ve Omar Colley transferlerinin ardından yedek kalmaya başlamıştı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da konuk olacak.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! 2 isim kadroya alınmadı
Son dakika spor haberine göre Beşiktaş’ta Fenerbahçe mücadelesi Romain Saiss ve Valentin Rosier Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 23:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023- 00:00
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i derbi kafilesine dahil etmedi.