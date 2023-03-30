Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? FB - BJK maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde heyecan dorukta. İki takım da zirve yarışında yer alıyor ve mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.