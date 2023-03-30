Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? FB - BJK maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde heyecan dorukta. İki takım da zirve yarışında yer alıyor ve mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023- 12:20