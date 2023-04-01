Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş gece gündüz Beşiktaş'ı çalışıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'in planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, planını hazırladı ve 3 puanla ayrılarak zirve yarışından kopmak istemediğini dile getirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 06:40
Bu sezon sarı-lacivertlilerin kaybettiği maçlarını tekrar tekrar izleyip rapolarını alıyor.
İMKANSIZ DEĞİL
Fotomaç'ın haberine göre; Güneş'e göre; Jesus'un F.Bahçe'sini Kadıköy'de yenmek imkansız değil.