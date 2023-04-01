Sarı-lacivertlilerin stoperleri baskı yediğinde topu iyi kullanamadığı için, stoperlerin üzerine baskı yaptıracak olan Şenol Güneş; ligin en çok faul yapan takımlarından biri olan F.Bahçe'ye aynı şekilde temaslı oyunla karşılık verecek.