BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes ile yollar ayrılıyor mu?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes ile yollar ayrılıyor mu?

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Gedson Fernandes hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 10:36