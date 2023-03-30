Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes ile yollar ayrılıyor mu?
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Gedson Fernandes hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.03.2023- 10:36
Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle birlikte düzenli forma şansı bulan Gedson Fernandes için sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Sportitalia'da yer alan ve Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Lazio gelecek sezon kadro planlamasında Gedson Fernandes'i alternatifleri arasına aldı.