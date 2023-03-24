Vincent Aboubakar ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a geri dönmüştü.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Vincent Aboubakar şoka uğrattı! Büyük pişmanlık...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 3. kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Ancak Kamerunlu golcü oyuncu başarılı oyunu sonrası eski kulübünü şoka uğrattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Deneyimli forvet, siyah-beyazlılardaki formuyla Al-Nassr'ı pişman etti. Vincent Aboubakar sonrası liderliği kaptıran Suudi Arabistan ekibi, gol yollarında büyük bir kozunu yitirmiş oldu.
VINCENT ABOUBAKAR PİŞMAN ETTİ
Akşam'ın derlediği habere göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar form tutmaya başladı. Son 3 haftayı da boş geçmeyen Kamerunlu golcü, takımının en önemli hücum silahı konumunda. Vincent Aboubakar'ın bu performansı, Al-Nassr'ı da pişman etti.