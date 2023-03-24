AL-NASSR LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Vincent Aboubakar böylece Beşiktaş'ta bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalamış oldu. Öte yandan Kamerunlu yıldızın ayrılığı sonrası Al-Nassr da tepetaklak oldu. Liderliği Al-Ittihad'e kaptıran Suudi ekibi, Vincent Aboubakar'ı gönderdiği için büyük bir pişmanlık yaşıyor.