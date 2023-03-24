Beşiktaş'ın gündemindeki Stephan El Shaarawy kariyeriyle ilgili kararını verdi.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Stephan El Shaarawy transfer kararını verdi! İmzayı atıyor
Beşiktaş'ın, Serie A takımlarından Roma'dan kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Roma'dan ayrılacağı belirtilen yıldız futbolcu, geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2023- 13:55
STEPHAN EL SHAARAWY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Beşiktaşlı taraftarların heyecan içinde haber beklediği Stephan El Shaarawy, kariyer planını yaptı.
Bu sezon Roma'da genellikle hamle oyuncusu olarak kullanılan yıldız isim, son dönemde performansını artırmıştı.